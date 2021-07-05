Праздник в честь летнего солнцестояния отметят 6 июля в Беловежской пуще. Такая информация размещена на сайте нацпарка.
Фото: БЕЛТА
Организаторы мероприятия рассказали, что археологический музей под открытым небом отражает особенности развития материальной и духовной жизни древнего населения Беларуси, именно поэтому старинный народный праздник было решено отметить в Беловежской пуще.
В рамках программы гости смогут познакомиться с такими традициями, как плетение венков, а также их спуск на воду. Каждый посетитель сможет побывать на мастер-классе по изготовлению кукол-мотанок. В программе обязательно будет купальский костер, народные песни, хороводы, веселые игры и конкурсы. Кроме того, гостям расскажут о целебных травах и цветах, которые, по поверьям, приобретают в эту ночь особую волшебную силу.
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Праздник Ивана Купалы отметят 6 июля в Беловежской пуще
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