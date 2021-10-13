В WhatsApp добавили новую функцию

Теперь пользователи смогут сами выбирать, какую информацию они хотят хранить в резервной копии. Это могут быть фото, видео, аудио, документы и другие файлы. Приложение научится отображать размер архива для каждого раздела, что поможет рассчитать точный размер бэкапа.Отмечается, что функция проходит бета-тестирование. WhatsApp добавит ее в одно из ближайших обновлений для Android и iOS.