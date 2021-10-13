SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В WhatsApp добавили новую функцию

В WhatsApp добавили новую функцию

В мессенджере WhatsApp появится возможность управления резервной копией. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Фото: РИА Новости

Теперь пользователи смогут сами выбирать, какую информацию они хотят хранить в резервной копии. Это могут быть фото, видео, аудио, документы и другие файлы. Приложение научится отображать размер архива для каждого раздела, что поможет рассчитать точный размер бэкапа.

Отмечается, что функция проходит бета-тестирование. WhatsApp добавит ее в одно из ближайших обновлений для Android и iOS.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы