Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

Правительство внесло изменения в государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержание детей в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 августа 2021 года № 452, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

Фото: БЕЛТА

Согласно документу норма обеспечения комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования увеличена с 1280,8 до 1408,9 рубля. Соответствующим образом повышены и другие нормативы, предусмотренные постановлением.

Также увеличены нормы расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы