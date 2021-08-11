В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

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БЕЛТА

Согласно документу норма обеспечения комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования увеличена с 1280,8 до 1408,9 рубля. Соответствующим образом повышены и другие нормативы, предусмотренные постановлением.Также увеличены нормы расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.