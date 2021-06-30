С 1 июля Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Как отмечается в документе, ставки экспортных пошлин увеличиваются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – до 61,5 доллара за 1 т (до этого показатель равнялся 58,8 доллара); прямогонный бензин – 33,8 доллара за 1 т (до повышения пошлины составлял 32,3 доллара); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – 18,4 доллара за 1 т (ранее –17,6 доллара).Перед этим ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июня. В то время они также увеличивались.