С четверга, 1 июля, увеличиваются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это следует из постановления Совета Министров от 29 июня настоящего года № 366, которое в среду, 30 июня, официально размещено на Национальном правовом интернет-портале.
Как отмечается в документе, ставки экспортных пошлин увеличиваются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – до 61,5 доллара за 1 т (до этого показатель равнялся 58,8 доллара); прямогонный бензин – 33,8 доллара за 1 т (до повышения пошлины составлял 32,3 доллара); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – 18,4 доллара за 1 т (ранее –17,6 доллара).
Перед этим ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июня. В то время они также увеличивались.
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С 1 июля Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
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