Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен

Исходя из ограничений на перемещения, возраста участников турнира и действующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций организаторы приняли решение о его отмене.Соревнования среди любительских сборных отменены уже второй раз подряд. Как и в 2021 году, причиной стала ситуация с пандемией коронавируса.Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь ежегодно проходил в Минске с 2005 года. Команда Президента Беларуси выигрывала турнир 13 раз: в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Россияне занимали первое место трижды: в 2007, 2011 и 2015 годах. Всего же за историю проведения турнира в борьбу за главный трофей вступали игроки из более чем 30 стран.