Лукашенко посещает гала-концерт на Республиканском празднике "Купалье" в Александрии

В основу концерта положена история о долгожданной встрече близких людей на празднике в Александрии "за одним столом", где под общим мирным небом соберутся добрые друзья и близкие друг другу люди. Во время концерта зрителям по-новому раскроют такие важные общечеловеческие понятия как "Родина", "Дом“, ”Семья“, ”Друзья“. По мнению организаторов, это создаст дружескую, приятную и располагающую атмосферу на празднике.
Концертная программа повествует и о людях, которые живут в Александрии, об их обычаях. Зрители смогут увидеть дорогих сердцу артистов, спеть с ними любимые песни, встретиться с земляками. Изюминкой гала-концерта станут эпизоды с "заказами" песен от жителей Шкловского района, демонстрируемые на экране, - это усилит впечатление от виртуальной встречи.
Радовать зрителей будут народные артисты Беларуси Анатолий Ярмоленко, Владимир Громов, Анастасия Москвина, заслуженные артисты нашей страны Александр Солодуха, Виктория Алешко, Алена Ланская, Жанет, Владимир Радивилов, а также Руслан Алехно, Руслан Березовский, Андрей Колосов, Владимир Воронков, Александра Гайдук, представители талантливой молодежи, артисты Национального академического театра им. Янки Купалы Ольга Нефедова и Тамара Миронова, ансамбли ”Песняры“, ”Сябры“, ”Верасы“, ансамбль народной музыки "Свята", Национальный академический народный хор имени Цитовича.
Кроме того, выступят заслуженный коллектив Республики Беларусь Президентский оркестр Республики Беларусь, группа ”Аура“, арт-группа ”Беларусы“, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, танцевальные проекты Fusion, Next, ”Меренги“ и другие. Ведущие концерта — Полина Шуба и Руслан Чернецкий.
Подарком для гостей праздника станут выступления народного артиста Молдовы Константина Московича, народного артиста России Олега Газманова и рэпера Сереги.
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