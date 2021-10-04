Более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России поставили 25 781 пациенту. Общее число инфицированных в стране за все время составило 7 612 317. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 781 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2034 (7,9%) без клинических проявлений", – уточняется в сообщении.
Темп прироста сложился на уровне 0,34%.
Также за последние 24 часа в России инфекция унесла жизни 883 пациентов. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 210 801.