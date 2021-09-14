19-летний бобруйчанин пытался купить водительские права в «Инстаграме», но сам стал жертвой мошенников

Получить водительское удостоверение, минуя экзамены в автошколе и ГАИ, решил 19-летний бобруйчанин. Внимание молодого человека привлек пост в «Инстаграме», где неизвестные обещали буквально за 2–3 дня «официально через отделение ГАИ» изготовить и доставить курьером водительские права. Все, что было для этого нужно – отправить им данные своего паспорта, фотографию, образец подписи, медсправку («Если нет, то мы сделаем, это входит в стоимость», сулили аферисты) и чек об оплате.

Связь с исполнителем, подписанным как Максим Владимирович, юный заказчик прав из Бобруйска держал через мессенджер. По итогам договоренностей в несколько платежей перевел на банковскую карту «благодетелей» в общей сумме 1050 рублей за оформление водительских прав категорий В, АМ и даже получил в сообщениях фотографию своего готового «документа». Однако ни в назначенный день, ни позже реальных заветных водительских прав не увидел. Потому и обратился с заявлением в отдел милиции Первомайского района Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома.

– Сотрудники милиции по данному факту начали проведение проверки, у бобруйчанина изъяли смартфон, с которого он вел переписку с неизвестным, направили судебным экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для проведения экспертизы радиоэлектронных устройств, – рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская. – В мобильном телефоне судебным экспертом были обнаружены файлы и информация, в том числе переписка в мессенджере об «оформлении» и получении водительского удостоверения. Результаты экспертизы приобщены к материалам проверки.





Судебные эксперты ГКСЭ напоминают: чтобы не стать жертвой кибермошенников при заказе товаров и услуг в интернете, не стоит слепо доверять сомнительным объявлениям в соцсетях. Прежде чем заказывать законные товар или услугу, проводить оплату, сообщать незнакомым лицам свои паспортные данные либо данные банковской карты, надо проверить, существует ли такая организация, почитать отзывы о ней, связаться с исполнителем по телефону, задать уточняющие вопросы. То есть быть бдительными. Что до получения и обмена водительского удостоверения, то эта процедура проводится только при личном обращении в отделение Госавтоинспекции.

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Фото управления ГКСЭ по Могилевской области