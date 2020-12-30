183 тысячи тонн фруктов получено в этом году садоводами Беларуси

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На Минщине один из крупнейших садов у агрокомбината «Ждановичи». Создан сад руководителю агрокомбината «Ждановичи» Григорию Чуйко, заслуженному работнику сельского хозяйства Беларуси, любящему это дело, вникающему во все тонкости плодоводства.Расположены фруктово-ягодные насаждения в трех местах - в Ярково 130 гектаров, больше 270 гектаров в деревне Новый Двор и на Минском море около 40 гектаров. В этом году в «Ждановичах» урожай превысил 4200 тонн яблок, а в последние три года - 17 тысяч тонн наливных плодов. Почти по 2 килограмма на каждого жителя Беларуси.Выращивают сорта белорусской селекции «коваленковское», «заславское», «алеся», «имант», «белорусское сладкое», «поспех» - всех не перечесть. Выращивают также сорта российской и западной селекции.В агрокомбинате создана хорошая инфраструктура для развития садоводства. Имеются хранилища, куплено необходимое оборудование и техника, самоходные платформы для сбора урожая. В этом году запущена линия отжима сока.На будущее в хозяйстве планируют заложить более современный сад, дающий 50-70 тонн с одного гектара. Это будет модельный проект вблизи Минска.