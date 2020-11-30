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18 процентов энергетической самостоятельности страны планируется достичь к 2030 году

Особенность экономики Беларуси заключается в том, что доля газа, потребляемого для производства тепловой и электрической энергии, составляет около 90 процентов. Из-за этого возникает проблема энергетической зависимости. Как сообщил Василий Гурский, директор ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», ее решение лежит в плоскости диверсификации топливно-энергетического баланса республики за счет вовлечения местных топливных ресурсов и возобновляемых источников энергии. Это является чрезвычайно важным направлением политики в энергетической сфере. 


Василий Леонидович подчеркнул, что возобновляемые источники энергии и местные топливные ресурсы не рассматриваются как конкуренты углеводородам. Оптимальное соотношение использования возобновляемых и традиционных источников энергии – по четверти от атомной электростанции, природного газа, переработки отходов и возобновляемых источников энергии. Специалисты считают, что страны, которые обеспечили этот баланс, достигли энергетической безопасности. 

За счет недавно введенной в эксплуатацию БелАЭС наша страна могла бы обеспечивать до 40 процентов своих нужд, а остальное «закрывать» за счет газа, который постепенно будет замещаться возобновляемыми источниками энергии и местными видами топлива. К 2030 году планируется достичь значения энергетической самостоятельности в 18 процентов. 

Местные топливно-энергетические ресурсы – это древесина, торф, твердые бытовые отходы. Необходимо дальнейшее расширение производства топливных древесных пеллет, торфобрикетов, переработки ТБО, совершенствование инфраструктуры по заготовке и транспортировке древесного топлива, создание и организация в ЖКХ мощностей по производству топлива из твердых коммунальных отходов. 

Как сообщил Михаил Малько, ведущий научный сотрудник лаборатории «Возобновляемая энергетика» Института энергетики НАН Беларуси», сейчас в стране, как правило, в небольших городах, действуют 11 мини-ТЭЦ мощностью от 1 до 4 мегаватт в час. Работают они на древесном топливе или в сочетании его с торфом. Их вклад в общий энергетический баланс – около 6 процентов. 

Кроме того, в стране разработан проект программы модернизации торфяных производств до 2025 года. Об этом рассказал начальник управления торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз" Михаил Хамицевич. Ее основная цель –  диверсификация топливно-энергетического баланса республики за счет использования торфяной продукции, обеспечение в полном объеме торфяным топливом потребителей, а также обеспечение безубыточной работы организаций торфяной отрасли.

Среди стратегических задач отрасли – увеличение торфяного топлива на объектах цементной отрасли до 511 тысяч тонн в год, а также продолжение работы по переводу теплоисточников ЖКХ на торфяное топливо.

На территории Беларуси запасы торфа оцениваются примерно в 2,4 млрд тонн. Из них для промышленной разработки пригодны более 300 млн тонн. Работа сейчас ведется на 40 торфяных разработках. Ежегодно в стране добывается около 2 млн тонн торфа, из которого производится приблизительно 1 млн тонн торфяной продукции.

Потребление 1 млн тонн торфяной продукции позволяет заместить около 450 млн кубометров газа в год.

Фото: БЕЛТА
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