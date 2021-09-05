17 букв и QR-коды: в центральном парке Копыля появилась Аллея писателей

С сегодняшнего дня узнать чуть больше о пяти десятках известных белорусских писателей, поэтов и общественных деятелей, чья жизнь связана с Копыльским районом, жителям и гостям города помогут… гранитные буквы. На каждой – QR-код, который ведет на специально созданную для проекта страницу с биографией и основными произведениями того или иного автора. Все семнадцать памятников, представляющие собой первые буквы фамилий авторов, расположились на Аллее писателей. Алую ленту в честь ее открытия перерезали председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, министр информации Владимир Перцов и председатель Копыльского районного исполнительного комитета Сергей Пилищик.
Уроженец Копыльского района, писатель, журналист, кандидат филологический наук Сергей Дубовик перед началом церемонии отметил:
– Белорусская земля всегда гордилась выходцами из Копыльского района, которые внесли значительный вклад в развитие белорусской литературы. На буквах можно увидеть 53 фамилии, среди которых Тишка Гартный, Кузьма Чорный, Алесь Адамович, Николай Хведарович, Адам Русак, Степан Александрович… Знаете, мне довелось много лет работать с творческой молодежью на факультете журналистики БГУ. Я внимательно за ней наблюдал и хочу сказать, что представители Копыльского района всегда были впереди, всегда старались быть достойными своих знаменитых земляков. Думаю, Аллея писателей послужит значительным вкладом в патриотическое воспитание молодежи, сослужит в этом деле хорошую службу.
За художественное воплощение арт-объектов отвечал Белорусский союз художников. Его председатель Глеб Отчик называет проект новаторским и современным:
– Таких проектов в Беларуси еще не было. Символично, что именно в Год народного единства технологии и образы объединили художников и писателей, а если брать шире – образование, науку и историю. Хочу поблагодарить Минской облисполком, Министерство культуры и Министерство информации за поддержку нашей идеи – это пример действительно грамотной совместной работы. Надеюсь, таких проектов у нас будет еще много.