14 октября пройдет электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Минска

Более 500 рабочих мест предложат предприятия Минска соискателям во время электронной ярмарки вакансий 14 октября, передает БЕЛТА.
В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома уточнили, что мероприятие запланировано с 10:00 до 12:00 на сайте e-vacancy.by.
Актуальные предложения по трудоустройству поступят от следующих предприятий: ГП "ЖЭУ № 6 Первомайского района Минска", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "Криница", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой", РУП "Белмедпрепараты" и другие. В общей сложности соискателям будет доступно свыше 500 вакансий.
Участники ярмарки во время мероприятия смогут подробно ознакомиться с предложенными рабочими местами и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в онлайн-режиме.
По завершении мероприятия актуальные предложения будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.
Фото: БЕЛТА