13-летний Георгий Выдерко из Гродно завоевал две золотые медали на чемпионате мира по шашкам среди кадетов

Чемпионат проводится в Болгарии. Любопытно, что самый юный в команде Беларуси – ученик 8-го класса Гродненской гимназии № 5 Георгий Выдерко. Он знаменит тем, что весной текущего года выиграл чемпионат страны среди взрослых (!) по стоклеточным шашкам. И вошел тем самым в историю.

А с 21 по 31 августа в Болгарии проводится чемпионат по шашкам-64 (так называемым русским шашкам) среди кадетов. В нем принимают участие юные спортсмены в возрасте до 17 лет. Уже успели отличиться юные спортсмены с Гродненщины.

С подробностями – старший тренер Гродненской области по шашкам Александр Анисько (он же – личный наставник Георгия Выдерко):

– Стартовали кадеты с соревнований в рапиде. Им давалось по 7 минут на партию (плюс 3 секунды автоматически добавляется за каждый последующий ход – это так называемая фишеровка). Выиграл Георгий Выдерко из Гродно, серебро завоевал Марат Лев из Слонима. Затем последовал турнир в формате блиц (3 минуты плюс 2 секунды на каждый ход). И опять расклад стопроцентно такой: Выдерко с золотом, Лев – второй! А у девушек в блице на первую ступеньку пьедестала почета поднялась Александра Синяк, также представляющая Слоним. Сегодня у кадетов пройдут общекомандные соревнования, а с завтрашнего дня стартует личный турнир по классическим шашкам. Он продлится до 31 августа.

Интересно, что на чемпионате мира в Болгарии белорус Георгий Выдерко соревнуется в статусе кандидата в мастера спорта. Однако де-факто он уже мастер спорта. Удостоверение будет вручено 26 октября этого года, когда ему исполнится 14 лет.

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Фото: архив газеты «Гродзенская праўда»