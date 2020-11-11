Завтра в главном педагогическом вузе страны состоится открытие арт-пространства «BSPU HALL».
- Арт-пространство разместилось в бывшем здании студенческого клуба «Юность»: он перестал работать более десяти лет назад. При поддержке Министерства образования был сделан капитальный ремонт. Особое внимание уделили реконструкции актового зала. Для удобства создали репетиционные залы и гримерки. В ближайшее время планируется оборудование собственной студии звукозаписи, - пояснила начальник центра студенческого творчества БГПУ Елена Журавская.
Планируется, что «BSPU HALL» станет универсальной площадкой для проведения университетских мероприятий, концертных программ, различных форумов, семинаров и конференций. Это место должно объединить творческих людей и единомышленников, помочь студентам реализовать свои самые яркие таланты.
В холе здания расположилась галерея творческих коллективов педагогического университета (их, кстати, шесть).
Всех гостей завтра пригласят оценить музыкальные композиции в исполнении вокального ансамбля БГПУ «Модус». Желающие могут поприсутствовать и на репетиции танцевального коллектива «Арт-Юнити».
Но не только по этому поводу собирают гостей. В здании открывается и кафе «BSPU CAFE» - именно там завтра организуют встречу в формате «открытый микрофон» Министра образования Игоря Карпенко и ректора БГПУ Александра Жука со студентами вуза. Молодежь уже готовит свои вопросы - планируется обсуждение актуальных тем, касающихся учебы, научной и творческой деятельности, обучения в период пандемии COVID-19.
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12 ноября в БГПУ откроется арт-пространство «BSPU HALL»
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ