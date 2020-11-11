12 ноября в БГПУ откроется арт-пространство «BSPU HALL»

- пояснилаПланируется, что «BSPU HALL» станет универсальной площадкой для проведения университетских мероприятий, концертных программ, различных форумов, семинаров и конференций. Это место должно объединить творческих людей и единомышленников, помочь студентам реализовать свои самые яркие таланты.В холе здания расположилась галерея творческих коллективов педагогического университета (их, кстати, шесть).Всех гостей завтра пригласят оценить музыкальные композиции в исполнении вокального ансамбля БГПУ «Модус». Желающие могут поприсутствовать и на репетиции танцевального коллектива «Арт-Юнити».Но не только по этому поводу собирают гостей. В здании открывается и кафе «BSPU CAFE» - именно там завтра организуют встречу в формате «открытый микрофон» Министра образования Игоря Карпенко и ректора БГПУ Александра Жука со студентами вуза. Молодежь уже готовит свои вопросы - планируется обсуждение актуальных тем, касающихся учебы, научной и творческой деятельности, обучения в период пандемии COVID-19.