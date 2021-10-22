106 санаториев Беларуси занимаются восстановительным лечением пациентов после перенесенного COVID-19

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Гость студии подчеркнул, что реабилитация и оздоровительное санаторно-курортное лечение направлены на восстановление функций организма и работы органов и систем.– пояснил он.По его словам, сегодня 75 из 106 санаториев, аттестованных в республике, занимаются восстановительным лечением после перенесенного коронавируса., – добавил Болбатовский.Директор центра также добавил, что их учреждение – многопрофильное. Поэтому программы лечения направлены не только на восстановление функций органов дыхания. По его словам, в программах широко применяются природные лечебные ресурсы: минеральные воды, лечебные грязи. Он упомянул также климатическую составляющую и физическую нагрузку.– озвучил цифру он.