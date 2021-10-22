106 санаториев Беларуси занимаются восстановительным лечением пациентов после перенесенного COVID-19

Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
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Гость студии подчеркнул, что реабилитация и оздоровительное санаторно-курортное лечение направлены на восстановление функций организма и работы органов и систем.
– Учитывая, что последствия COVID-19 в основном связаны с поражениями органов дыхания, сегодня санаторно-курортные учреждения, которые имеют профиль лечения системы органов дыхания, и занимаются восстановительным лечением, – пояснил он.
По его словам, сегодня 75 из 106 санаториев, аттестованных в республике, занимаются восстановительным лечением после перенесенного коронавируса.
– Соответствующие программы были разработаны и согласованы с Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, с учреждениями и управлениями здравоохранения по территориальному принципу. Все они соответствуют предъявляемым требованиям. Продолжительность программ варьируется. Максимальная медицинская эффективность достигается при выполнении программы на протяжении 21 дня. Но и за 2 недели можно провести полноценный курс восстановительного лечения, – добавил Болбатовский.
Директор центра также добавил, что их учреждение – многопрофильное. Поэтому программы лечения направлены не только на восстановление функций органов дыхания. По его словам, в программах широко применяются природные лечебные ресурсы: минеральные воды, лечебные грязи. Он упомянул также климатическую составляющую и физическую нагрузку.
– За 9 месяцев около 40 тысяч человек, перенесших коронавирус, прошли такое лечение, – озвучил цифру он.