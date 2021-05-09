100-метровый Государственный флаг развернули в Могилеве на площади Славы

Во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы и Дню Государственного флага и герба, на площади Славы в Могилеве развернули 100-метровый Государственный флаг. Полотнище такой величины в областном центре развернули впервые.



– В этом году День Победы символично совпал с еще одним важным праздником – Днем Государственного флага и герба, который отмечается во второе воскресенье мая. При создании концепции мероприятий к 9 Мая появилась идея соединить два важных события. Флаг появился в нашем городе еще прошлой осенью, но мы ждали особенного момента, чтобы его показать, – рассказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко. – Предложили эту идею нашей молодежи, и ребята с радостью откликнулись.



Чтобы развернуть объемное полотнище, понадобилось почти 300 человек. Среди тех, кто держал флаг – актив БРСМ, представители Молодежного парламента, общественных объединений и трудовых коллективов, студенты. К слову, весит флаг более 70 килограммов! Помощь в его создании оказало одно из ведущих предприятий города – ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».



Акция получилась очень символичной, ведь на площади Славы собрались ветераны. Для них флаг – это символ, отметила Аллы Галушко.



– Символ независимой, процветающей Беларуси – той страны, за которую проливали кровь и отдавали жизни наши деды и прадеды. И у нас получилось соединить несколько поколений, эта связь невероятно важна. В то же время это символичное «Спасибо!» нашим ветеранам. Ведь именно благодаря им у нас есть возможность жить в мире, наслаждаться чистым небом. И нам, ныне живущим, важно помнить уроки прошлого, беречь наше настоящее и создавать все условия для светлого будущего, – заключила заместитель председателя.