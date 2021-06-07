1-я городская клиническая больница Минска вернулась к привычному режиму работы

уточняет Дмитрий Шевцов.Напомним, больница работала для пациентов с пневмонией, в том числе и COVID-19, чуть больше месяца. Под лечение таких пациентов было перепрофилировано 200 стационарных коек, из них 18–20 – реанимационных. Вместе с тем в медучреждении продолжали оказывать кардиологическую помощь для экстренных больных. Сегодня отделения больницы прошли заключительную санитарную обработку и принимают плановых пациентов.