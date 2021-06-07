Об этом сообщил главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.
– Мы одними из первых вышли из инфекционного режима, для того чтобы в полном объеме оказывать плановые кардиологические услуги, – уточняет Дмитрий Шевцов.
Напомним, больница работала для пациентов с пневмонией, в том числе и COVID-19, чуть больше месяца. Под лечение таких пациентов было перепрофилировано 200 стационарных коек, из них 18–20 – реанимационных. Вместе с тем в медучреждении продолжали оказывать кардиологическую помощь для экстренных больных. Сегодня отделения больницы прошли заключительную санитарную обработку и принимают плановых пациентов.
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1-я городская клиническая больница Минска вернулась к привычному режиму работы
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.