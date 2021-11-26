Задержан житель Минской области, который насиловал своих приемных детей

Милиционеры задержали мужчину, который на протяжении десяти лет совершал насильственные действия в отношении своих приемных детей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Беларуси.
Столичными правоохранителями установлено, что с 2010 года 42-летний житель Минского района насиловал своего приемного сына. О действиях, которые совершал в отношении него мужчина, подросток подробно писал в личном дневнике.
Известно, что аналогичные действия задержанный совершал в отношении старшей приемной дочери. Сейчас девочка является совершеннолетней и не проживает в приемной семье.
Сотрудники милиции при силовой поддержке ОМОН задержали подозреваемого.
Следственным комитетом дана правовая оценка. Возбуждены уголовные дела по факту совершения сексуальных действий насильственного характера в отношении несовершеннолетних.
В ведомстве добавили:
- Если вы или ваши знакомые стали жертвой сексуального насилия, сообщите об этом по телефонам 102 или 113. Не скрывайте такие факты, поскольку так вы сможете спасти от насилия не только себя или своего ребенка, но и других детей.
В МВД работает круглосуточная прямая телефонная линия по приему сообщений о фактах семейного неблагополучия и насилия в отношении детей 8-017-372-73-87.
Более подробную информацию о проблеме насилия в отношении детей можно найти на сайте kids.pomogut.by.
Фото из архива БЕЛТА