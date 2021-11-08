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Несовершеннолетняя девушка была травмирована в Вороновском районе

Вечером в минувшую пятницу несовершеннолетняя девушка проводила время в компании друзей и получила травмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гродненской области. 


– Вечером 5 ноября, будучи в компании несовершеннолетних друзей, один из подростков демонстрировал сигнальное устройство, которое принес из дома. В результате неосторожных действий подростков механизм для подачи сигнала сработал, причинив 17-летней жительнице Вороновского района телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, – пояснили в областном управлении СК. 

Установлено, что данный механизм принадлежит отцу парня, используется в охоте, рыбалке, для подачи сигнала.

Продолжают устанавливать обстоятельства инцидента. 

Фото из архива БЕЛТА
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