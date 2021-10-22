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В Гродненской области аттестовали новых экскурсоводов: их услуги востребованы у туристов

На Гродненщине становится больше аттестованных гидов и экскурсоводов, сообщает БЕЛТА

Архивное фото

В регионе прошла очередная профессиональная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Заявки на участие подали примерно 20 человек. Аттестационный экзамен включал в себя несколько блоков. Например, во время компьютерного тестирования необходимо было продемонстрировать знания истории Беларуси, географии и других дисциплин. Участники аттестации проходили устное собеседование по заявленным экскурсионным маршрутам. Успешно справились со всеми заданиями десять человек. 

Сейчас в Гродненской области работают 125 экскурсоводов и 19 гидов-переводчиков. Аттестованные специалисты есть во многих районов области.

– Мы видим востребованность таких специалистов, особенно в летний сезон. Многие, в том числе путешествующие индивидуально или семьями, хотят, чтобы экскурсию, например по Гродно, провел квалифицированный специалист, который может рассказать и показать самые интересные места и объекты, – отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В регионе на постоянной основе совершенствуют туристическую инфраструктуру. В частности, презентуют новые туристические маршруты, позволяющие взглянуть на достопримечательности с нового ракурса. Во многом они ориентированы на внутренний туризм. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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