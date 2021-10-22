В Гродненской области аттестовали новых экскурсоводов: их услуги востребованы у туристов

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В регионе прошла очередная профессиональная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Заявки на участие подали примерно 20 человек. Аттестационный экзамен включал в себя несколько блоков. Например, во время компьютерного тестирования необходимо было продемонстрировать знания истории Беларуси, географии и других дисциплин. Участники аттестации проходили устное собеседование по заявленным экскурсионным маршрутам. Успешно справились со всеми заданиями десять человек.Сейчас в Гродненской области работают 125 экскурсоводов и 19 гидов-переводчиков. Аттестованные специалисты есть во многих районов области.– отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.В регионе на постоянной основе совершенствуют туристическую инфраструктуру. В частности, презентуют новые туристические маршруты, позволяющие взглянуть на достопримечательности с нового ракурса. Во многом они ориентированы на внутренний туризм.