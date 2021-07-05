Трагедия произошла 3 июля около 9 часов вечера: 27-летняя жительница Гродно попала под поезд.
Подробности случившегося sb.by рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
–Это произошло на перегоне "Аульс" – "Житомля" около девяти часов вечера. 27-летняя девушка из Гродно была сильно пьяна и прогуливалась вдоль железной дороги. Она не отдавала отчет своим действиям. В то время проезжал поезд Гродно –Минск. Машинист заметил человека на путях, подал звуковой сигнал и экстренно остановил состав. Но было уже поздно: жительница областного центра скончалась на месте. Задержка в движении составила десять минут, – пояснил милиционер.
Ярослав Василевский также рассказал, что в этом году это уже второй случай смертельного травмирования на железной дороге в области. Причем первый инцидент произошел примерно в том же месте. В начале января под колесами поезда Гродно –Минск погиб 38-летний житель Гродно: мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители Гродненского ОВД напоминают о правилах поведения на железной дороге. Категорически запрещается ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Запрещено переходить ж/д пути в неустановленных и необорудованных местах, перебегать перед проходящим поездом. Нахождение в нетрезвом виде на объектах железнодорожного транспорта может обернуться трагедией.
Фото отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома
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В Гродненском районе нетрезвая девушка погибла под колесами поезда
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