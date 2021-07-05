В Гродненском районе нетрезвая девушка погибла под колесами поезда

Подробности случившегося sb.by рассказал– пояснил милиционер.Ярослав Василевский также рассказал, что в этом году это уже второй случай смертельного травмирования на железной дороге в области. Причем первый инцидент произошел примерно в том же месте. В начале января под колесами поезда Гродно –Минск погиб 38-летний житель Гродно: мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения.Правоохранители Гродненского ОВД напоминают о правилах поведения на железной дороге. Категорически запрещается ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Запрещено переходить ж/д пути в неустановленных и необорудованных местах, перебегать перед проходящим поездом. Нахождение в нетрезвом виде на объектах железнодорожного транспорта может обернуться трагедией.Фото отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома