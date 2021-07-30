Тертель: особая ставка внешними недругами делается на продвижение «мягкой силы»

Спецслужбы отдельных западных государств осведомлены о планах террористов, однако мер по локализации их деятельности на своей территории не предпринимают. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель сегодня в ходе проходящей во Дворце Независимости встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
Руководитель КГБ сообщил:
– Комитет располагает достоверными сведениями о том, что в настоящее время за рубежом планируют ряд подобных акций (тем, которые были предотвращены – атаке на военный объект в Вилейке, покушению на журналиста Григория Азарёнка и другим. – Прим. авт.) на территории Минска, Минской, Гродненской и Брестской областей. Заказчики и исполнители нам известны, работа по документированию и пресечению их преступной деятельности находится в активной фазе. Подробности в свое время доведем до общественности.
При этом Иван Тертель добавил:
– Знаем, что спецслужбы отдельных западных государств осведомлены о планах террористов, однако мер по локализации их деятельности на своей территории не предпринимают. Центрами информационно-психологических операций Польши, стран Прибалтики и Украины при поддержке США активизированы действия по влиянию на информационное пространство Республики Беларусь в рамках концепции изоляции власти. Используются подконтрольные так называемые независимые СМИ, реализуются планы по созданию крупных информационных хабов антибелорусской направленности в Киеве и Вильнюсе.
По оценкам руководителя Комитета госбезопасности, особая ставка внешними недругами делается на продвижение «мягкой силы»:
– По оценкам экспертов западных спецслужб, при эффективной работе на нашей территории подконтрольных им псевдоправозащитных, культурных, образовательных организаций, фондов будут созданы условия для гарантированного демонтажа белорусского государства посредством влияния на молодое поколение в течение пяти, максимум десяти лет.
Фото: БЕЛТА
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Тертель: особая ставка внешними недругами делается на продвижение «мягкой силы»
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