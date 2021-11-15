Следователями устанавливаются обстоятельства гибели рабочего в Бресте

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Днем 12 ноября осуществлялся демонтаж телескопической стрелы автомобильного самоходного крана, при этом 53-летний слесарь-ремонтник находился близко к месту проведения работ, помогал в разборке стрелы. В результате обрыва строп стрела обрушилась на работника. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.Следователи осмотрели место происшествия, была изъята документация по охране труда, допрошены свидетели, назначены экспертные исследования.Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси. Проводятся следственные и процессуальные действия. Итоговая правовая оценка будет дана по результатам расследования.Видео Следственного комитета