Рахмон: совместная работа стран ОДКБ способствует укреплению потенциала организации

Работа, проделанная странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в период председательства Таджикистана, будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала организации. Об этом заявил в четверг в своем вступительном слове на открытии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.
"Подводя итоги нашей совместной работы, я отмечу, что нам прежде всего удалось в целом поддерживать высокий уровень политического взаимодействия и обеспечивать координацию внешнеполитических позиций. Во-вторых, мы продолжили практику принятия совместных заявлений по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. В-третьих, расширилось межпарламентское взаимодействие", – сказал он, добавив, что летом Душанбе успешно принял выездную сессию Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
"В-четвертых, мы смогли завершить работу по принятию плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это очень важное достижение, соответствующее решение по нему будет принято сегодня. В-пятых, поддерживался высокий уровень готовности сил коллективной безопасности для выполнения задач по предназначению. Это крайне важно с учетом напряженной обстановки в соседнем Афганистане. В-шестых, расширились контакты с международными организациями, ОДКБ широко была представлена на международных площадках. И последнее: мы качественно продвинулись вперед в развитии миротворческого потенциала ОДКБ. Очевидно, что комплекс совместно проделанной работы будет способствовать делу дальнейшего укрепления потенциала ОДКБ", – сказал Рахмон.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Рахмона началась в четверг в Душанбе. Лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и генеральный секретарь организации собрались во Дворце Нации для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Президент России Владимир Путин будет участвовать в режиме онлайн. В повестку дня сессии включены вопросы международной и региональной безопасности, основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период и информация о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства Армении в ОДКБ.
Фото: ТАСС