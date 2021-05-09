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Прямая трансляция концерта с площади Победы начнется с минуты на минуту

Финальным аккордом празднования Дня Победы в Минске станет гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». Начало в 21:30. Прямую трансляцию смотрите на канале «Беларусь 1».  


На площади у Вечного огня уже собираются первые зрители. Скажем, обаятельные сестры Наталья Остапенко и Инна Толкачева стараются каждый год в этот праздничный день сходить на вечерний концерт за атмосферой и душевным единством с соотечественниками: 

– Я из Солигорска, – говорит Наталья. – Приезжаю в Минск к сестре и радуюсь, какая у нас красивая столица. Дедушка у нас был участником Великой Отечественной войны. К сожалению, его уже нет в живых. Но наша память о нем останется с нами навсегда. Мой сын недавно пришел из школы возбужденный, на российском сайте «Память народа» им учительница объяснила, как найти сведения о своих родственниках, он самостоятельно нашел информацию о дедушке и был просто поражен героическими сведениями о нем. Мы и сами узнали благодаря моему сыну-школьнику новые сведения о нашем дедушке. Так память о той ужасной войне  передается из поколения в поколение. 



– Все идет из семьи, – подхватывает разговор Инна.  Мы хотим жить в мирной стране, дебаты и перепалки белорусам нужно оставить в прошлом и снова жить одной семьей. Мы за созидание. 

Одной из первых на сцену выйдет заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко с песней «Помните»:

– Я хочу от всей души поздравить наших ветеранов. И пожелать им крепкого здоровья. Для меня большая честь принимать сегодня участие в концерте, посвященном Дню Победы. И сказать о том, что мы помним, гордимся и чтим всех, кто добывал наше мирное небо. Бесконечно благодарим их за счастье жить в созидающей стране.



Трансляция концерта на начнется с минуты на минуты на канале «Беларусь 1». Сегодня вечером мы увидим и услышим Руслана Алехно, Ирину Дорофееву, фольк-бенд «Неруш» и многих других артистов. Включайте первую кнопку в 21:30. 

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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