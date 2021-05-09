Прямая трансляция концерта с площади Победы начнется с минуты на минуту

На площади у Вечного огня уже собираются первые зрители. Скажем, обаятельные сестры Наталья Остапенко и Инна Толкачева стараются каждый год в этот праздничный день сходить на вечерний концерт за атмосферой и душевным единством с соотечественниками:– говорит Наталья., – подхватывает разговор Инна.Одной из первых на сцену выйдет заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко с песней «Помните»:Трансляция концерта на начнется с минуты на минуты на канале «Беларусь 1». Сегодня вечером мы увидим и услышим Руслана Алехно, Ирину Дорофееву, фольк-бенд «Неруш» и многих других артистов. Включайте первую кнопку в 21:30.