Прямая трансляция концерта с площади Победы начнется с минуты на минуту

Финальным аккордом празднования Дня Победы в Минске станет гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». Начало в 21:30. Прямую трансляцию смотрите на канале «Беларусь 1».
На площади у Вечного огня уже собираются первые зрители. Скажем, обаятельные сестры Наталья Остапенко и Инна Толкачева стараются каждый год в этот праздничный день сходить на вечерний концерт за атмосферой и душевным единством с соотечественниками:
– Я из Солигорска, – говорит Наталья. – Приезжаю в Минск к сестре и радуюсь, какая у нас красивая столица. Дедушка у нас был участником Великой Отечественной войны. К сожалению, его уже нет в живых. Но наша память о нем останется с нами навсегда. Мой сын недавно пришел из школы возбужденный, на российском сайте «Память народа» им учительница объяснила, как найти сведения о своих родственниках, он самостоятельно нашел информацию о дедушке и был просто поражен героическими сведениями о нем. Мы и сами узнали благодаря моему сыну-школьнику новые сведения о нашем дедушке. Так память о той ужасной войне передается из поколения в поколение.
– Все идет из семьи, – подхватывает разговор Инна. – Мы хотим жить в мирной стране, дебаты и перепалки белорусам нужно оставить в прошлом и снова жить одной семьей. Мы за созидание.
Одной из первых на сцену выйдет заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко с песней «Помните»:
– Я хочу от всей души поздравить наших ветеранов. И пожелать им крепкого здоровья. Для меня большая честь принимать сегодня участие в концерте, посвященном Дню Победы. И сказать о том, что мы помним, гордимся и чтим всех, кто добывал наше мирное небо. Бесконечно благодарим их за счастье жить в созидающей стране.
Трансляция концерта на начнется с минуты на минуты на канале «Беларусь 1». Сегодня вечером мы увидим и услышим Руслана Алехно, Ирину Дорофееву, фольк-бенд «Неруш» и многих других артистов. Включайте первую кнопку в 21:30.
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Прямая трансляция концерта с площади Победы начнется с минуты на минуту
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