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  2. Минтруда: в 10% опрошенных организаций работники брали отцовский отпуск

Минтруда: в 10% опрошенных организаций работники брали отцовский отпуск

В 10% опрошенных организаций мужчины использовали право на так называемый отцовский отпуск, пишет БЕЛТА.


Об этом рассказал во время пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. 

– Важным является создание таких условий, чтобы родители при воспитании детей могли и полноценно трудиться. Для этого развиваются гибкие режимы работы, дистанционная занятость, – подчеркнул замминистра. 

Одной из таких мер стало установление отпуска для отцов при рождении ребенка. Это было введено в прошлом году. Отцовский отпуск предоставляется на срок до 14 дней в первые шесть месяцев после рождения малыша. 

– Мы провели небольшое социологическое исследование. И практически в 10% опрошенных организаций отцы воспользовались таким правом, – добавил он. 

Фото из архива БЕЛТА
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