Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, рассказал, на что направлены основные усилия МИД в современных условиях. Так, по его словам, с одной стороны стоит задача по выработке шагов сдерживания давления Запада и введение ответных мир. С другой – задача на мобилизацию необходимой международной поддержки Беларуси, наращивание сотрудничества с ключевыми партнерами в других регионах мира, развитие новых связей и расширение присутствия белорусской продукции на зарубежных рынках.
– На основе предложений МИД Правительством разработаны и структурированы алгоритмы ответных действий на ограничительные меры Запада по всем направлениям. Не только экономическим, но и связанным с деятельностью НПО, политических институтов, работы международных организаций и так далее. Каждому заинтересованному министерству доведены соответствующие задачи, – рассказал Владимир Макей.
Фото: БЕЛТА
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Макей: Правительством разработаны и структурированы алгоритмы ответных действий на ограничительные меры Запада по всем направлениям
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