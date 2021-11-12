Макаревич: дискуссии о кризисе с беженцами должны быть и в молодежной среде

Об этом заявил сегодня журналистам председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич во время встречи со студенческим активом Белорусского государственного университета на диалоговой площадке "Миграционный кризис на белорусско-польской границе", передает БЕЛТА.
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"Мы видим, что сегодня европейские коллеги пытаются переложить ответственность на плечи белорусского государства. В сложившейся ситуации они нагнетают повестку и пытаются разделить белорусов внутри страны на тех, кто за и против. Это недопустимо. Поэтому важно, чтобы подобные диалоги были и в молодежной среде. Необходимо разъяснять студентам ту ситуацию, которая происходит на границе. Что это действительно гуманитарный кризис, нарушение всех норм международного права", – сказал Егор Макаревич.
Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси также подчеркнул, что главной темой обсуждения на диалоговой площадке стало несоблюдение странами коллективного Запада тех обязательств, которые есть в рамках миграционной политики.
"Подобные дискуссионные площадки пройдут во всех коллективах, и здесь важна толерантность белорусов к тем людям, которые попали в сложнейшую жизненную ситуацию. Мы действительно видим, что они убегают от войны из разрушенных государств, которые стали такими по вине тех представителей европейского "демократического" государства, которые вмешивались в суверенные независимые страны, пытались навязать свою повестку", – полагает он.
Егор Макаревич убежден, что необходимо не допускать инсинуаций, которые сегодня есть.
"В том числе и со стороны беглых, так называемых политиков, которые пытаются всячески раскачать ситуацию внутри Беларуси", – заключил председатель.
Студент 4-го курса юридического факультета Иван Аземша отметил, что сейчас крайне важно поддержать тех, кто находится на белорусско-польской границе.
"Наше государство предоставляет условия для того, чтобы беженцы могли реализовать свое право на укрытие в другой стране, поскольку такая возможность предусматривается международными договорами. Со своей стороны граждане Беларуси должны помогать беженцам гуманитарно. Например, как сейчас это делают Красный Крест и другие молодежные общественные организации", – сказал студент.
"Несмотря на то что являюсь студенткой юридического факультета, прежде всего я гражданин страны, поэтому слежу за этим вопросом. Мне больно наблюдать за тем, что происходит на границе. Эта сложная ситуация требует серьезной проработки со стороны всех международных структур", – поделилась своим мнением студентка 3-го курса юридического факультета Александра Пирштук.