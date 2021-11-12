Макаревич: дискуссии о кризисе с беженцами должны быть и в молодежной среде

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– сказал Егор Макаревич.Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси также подчеркнул, что главной темой обсуждения на диалоговой площадке стало несоблюдение странами коллективного Запада тех обязательств, которые есть в рамках миграционной политики.– полагает он.Егор Макаревич убежден, что необходимо не допускать инсинуаций, которые сегодня есть.– заключил председатель.Студент 4-го курса юридического факультета Иван Аземша отметил, что сейчас крайне важно поддержать тех, кто находится на белорусско-польской границе.– сказал студент.– поделилась своим мнением студентка 3-го курса юридического факультета Александра Пирштук.