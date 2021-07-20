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Лукашенко: задача номер один – внешняя торговля

Сегодня во время совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе Александр Лукашенко потребовал у руководителей белорусских дипломатических представительств за рубежом доложить, насколько сопоставимы расходуемые средства на содержание системы органов дипломатической службы с реальными результатами их деятельности. Главным образом – по защите наших интересов, подчеркнул Президент:

– Как и прежде, для нас задачей номер один остается внешняя торговля. Мы небольшая открытая страна с экспортоориентированной экономикой. Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию – решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан.

Александр Лукашенко потребовал и на этом поле, как на улице в сентябре, поставить на место всех, кто косо смотрит на нашу страну и берется за экономическое оружие. Поэтому вопрос внеэкономической деятельности МИД, а точнее товарооборота и особенно экспорта, остается приоритетом из приоритетов.

– Бизнес за рубежом уже вовсю призывает своих политиков не применять санкции по отношению к нашим сырью, топливу, удобрениям, продовольствию, древесине, полуфабрикатам. Там хорошо понимают, что в итоге ограничения ударят по их конечной продукции и по потребителям, – обратил внимание Глава государства.
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