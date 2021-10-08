Лукашенко требует разобраться с убыточными организациями в системе Белкоопсоюза и начать зарабатывать

Одна из тем, которую Президент поднял на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, касается убыточных организаций. Александр Лукашенко требует не затягивать с решением этого вопроса:
– По убыточным организациям тоже не затягивайте. С руководителями этих 23 организаций вникайте в проблемы и ставьте задачу – через 3 –4 месяца бизнес-план на стол. Не может, не способен – принимайте кадровые решения. У нас в стране экономика в целом растет, показатели неплохие, и только в Белкоопсоюзе за год самый большой рост числа убыточных организаций – в 2,5 раза. По сути, чрезвычайное положение. Жаль, что Правительство и облисполкомы этого не видят.
Причины, констатировал Глава государства, на поверхности:
– Отрасль почти не занимается экспортом (где сегодня основные доходы), на затраты не смотрят. Поэтому и такой результат. В каждом облисполкоме с вице-премьером Субботиным и новым руководителем Белкоопсоюза посмотреть бизнес-планы этих 23 организаций. А председатель КГК доложит по итогам года, как они эту задачу выполнили.
Белорусский лидер добавил, что в результате плачевного состояния финансов нечем хвалиться в вопросе заработной платы:
– А ведь суть всей работы – сколько ты можешь заплатить простому человеку. Отсюда и качество кадров, и мотивация. Долгов по зарплате нет, но это слабое утешение. Средняя за восемь месяцев – 761 рубль, ровно половина от среднереспубликанского уровня. Непонятно, каких работников вы собираетесь привлечь в отрасль за такие доходы.
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