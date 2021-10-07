Лукашенко поручил подготовить встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился подготовить все необходимое, чтобы в ближайшее время могла состояться встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил во время совещания о противодействии санкционным мерам. Глава государства отметил, что перед совещанием встречался со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом – старшим братом покойного руководителя этой страны Уго Чавеса. Александр Лукашенко сообщил о достигнутых договоренностях:
– Мы единодушно заявили о том, что нам надо восстанавливать тот уровень отношений, который у нас был, и значительно превосходить его. В Венесуэле есть все то, что нам нужно. У нас есть все то, что нужно Венесуэле. Что нас сдерживает? Надо найти пути взаиморасчетов, зачетов и так далее и возобновлять торговлю.
Президент добавил:
– Надо подготовить все необходимое для того, чтобы президенты могли в ближайшее время встретиться и застолбить направления нашего сотрудничества.
Фото: БЕЛТА