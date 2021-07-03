Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: освободительная операция «Багратион» показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага

Лукашенко: освободительная операция «Багратион» показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага

Об этом Президент заявил сегодня на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы».  


– Символично, что сегодня, 3 июля, мы находимся у подножия этого знаменитого памятника  – Кургана Славы, – священного для каждого из нас места, – сказал Александр Лукашенко. – Здесь в середине прошлого столетия решалась судьба Беларуси, шли ожесточеннейшие бои за столицу нашей Родины. Трудно нам представить настроение наших воинов, но мы знаем одно: они были полны решимости отомстить врагу и взять реванш за то, что произошло в 1941 году, в начале войны, когда фашисты прошли через Беларусь, захватили Минск. Освободительная операция «Багратион» показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага.


По словам Президента, день освобождения Минска стал предвестником Дня Победы:

– Память о героях Великой Отечественной войны воплотилась в рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос этот курган. Его насыпали в буквальном смысле своими руками тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках. Больше года они привозили горсти земли из городов-героев, районов партизанского движения. Земли, которая впитала в себя слезы матерей, жен и детей погибших воинов, боль потерь миллионов загубленных жизней. Опять же, представьте настроение тех людей, которые тысячами приезжали в Беларусь, на святую землю Победы и насыпали этот курган. Нет, наверное, такого святого рукотворного места, как это, где мы с вами сегодня находимся.   

Участники церемонии почтили память павших минутой молчания. 


Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
День Независимости на Линии Сталина – показательные выступления кинологов | ПРЯМОЙ ЭФИР
Большой детский праздник «Улыбнись, планета! В Могилеве – лето!» - стрим
Главный государственный праздник в Брестской области отмечают повсеместно
В Гомеле наградили победителей конкурса «Человек года»
Празднуем вместе. Площадка БРСМ развернулась у Кургана Славы
В Пинском районе День Независимости открывают знаковые объекты
Беларусь празднует День Независимости
История Беларуси хранит множество примеров подлинного мужества своего народа – Шерстнев
Фотофакт. Руководящий состав Вооруженных Сил во главе с Министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным возложил цветы к монументу Победы в Минске
Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес Лукашенко и белорусского народа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Психология Великой Победы
Концертно-театрализованное действо с элементами реконструкций событий времен войны «Абаронцам – слава!» прошло сегодня в мемориальном комплексе «Буйничское поле»
В Жлобине Госавтоинспекция справила новоселье
Президенту вручили Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты белорусскими альпинистами на Эверест
Празднование Дня Независимости в Гомеле началось с масштабного шествия и митинга
Лукашенко: нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа
Лукашенко поручил создать достойный учебник о Великой Отечественной войне
Католики Гродно молятся за Беларусь
Лукашенко – молодежи: очень хотелось бы, чтобы вы сохранили все то, что мы создали за четверть века
Торжественные мероприятия на День Независимости в Витебске - стрим
Лукашенко: Курган Славы стал новой точкой маршрута патриотов Беларуси
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Космос для всех
Лукашенко: освободительная операция «Багратион» показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага
«Абаронцам – слава!» – торжества на Буйничском поле в Могилеве - стрим
Александр Лукашенко принимает участие в торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы»
Фото «СБ»: лучшее за неделю
Церемония возложения венков и цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы". Прямая трансляция
Матвиенко поздравила жителей Беларуси с Днем Независимости
Лукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы
Гомельчанка Алла Соболенко: надо молиться за нашу страну каждый день
Лукашенко: День Независимости воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу
В ночь на 3 июля в столице планируется нанесение дорожной разметки в семи местах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Внутри нас
К месту и времени – «Белвитунифарм» подарил автомобиль скорой медпомощи сельской амбулатории
Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести
Беларусь празднует День Независимости
Эксперт заявил, что вакцины от COVID-19 эффективны, несмотря на мутации вируса
Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на торжественном собрании 2 июля 2021 года
Посольство Беларуси в Азербайджане провело ряд акций по случаю Дня Независимости
Девушка уморительно провалила тест на доверие, от чего даже парень был в недоумении (Видео)
Делегация сербского института по семеноводству осенью планирует посетить Беларусь
За сутки в Великобритании зафиксировали более 27 тысяч случаев коронавируса
Посол Брылев: межгосударственный диалог Беларуси и Сербии будет укрепляться
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Цена суверенитета
Грузовой самолет Boeing 737 упал в море у побережья Гонолулу
Гороскоп на 4 июля
Почетный консул Беларуси в болгарском городе Пловдив Красимир Шалев вступил в должность
Авторы