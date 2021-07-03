Об этом Президент заявил сегодня на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы».
– Символично, что сегодня, 3 июля, мы находимся у подножия этого знаменитого памятника – Кургана Славы, – священного для каждого из нас места, – сказал Александр Лукашенко. – Здесь в середине прошлого столетия решалась судьба Беларуси, шли ожесточеннейшие бои за столицу нашей Родины. Трудно нам представить настроение наших воинов, но мы знаем одно: они были полны решимости отомстить врагу и взять реванш за то, что произошло в 1941 году, в начале войны, когда фашисты прошли через Беларусь, захватили Минск. Освободительная операция «Багратион» показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага.
По словам Президента, день освобождения Минска стал предвестником Дня Победы:
– Память о героях Великой Отечественной войны воплотилась в рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос этот курган. Его насыпали в буквальном смысле своими руками тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках. Больше года они привозили горсти земли из городов-героев, районов партизанского движения. Земли, которая впитала в себя слезы матерей, жен и детей погибших воинов, боль потерь миллионов загубленных жизней. Опять же, представьте настроение тех людей, которые тысячами приезжали в Беларусь, на святую землю Победы и насыпали этот курган. Нет, наверное, такого святого рукотворного места, как это, где мы с вами сегодня находимся.
Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: освободительная операция «Багратион» показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага
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