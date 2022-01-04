Литовский политик: Вильнюс готов действовать ради укрепления партнерства с Вашингтоном в ущерб себе

Вильнюс продолжает предпринимать попытки разрабатывать меры для остановки транзита продукции Беларуськалия через Литву. Президент Литовской Республики потребовал парламентского расследования причин, по которым до сих пор не введены санкции против белорусской компании. Литовский политик, экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов связывает намерения литовских властей с политическими мотивами. Свою точку зрения он выразил в эфире телеканала "Беларусь 1".
Эксперт считает, что Вильнюс готов действовать ради укрепления партнерства с Вашингтоном в ущерб себе.
– Деятели, которые сейчас сидят у власти, всячески пытаются показать свою лояльность США. Это наглядный пример того, чьей колонией мы являемся. Все рычаги управления европейской страной находятся в руках Штатов, которые вводят санкции, и, соответственно, сейчас наши [литовские] государственные деятели мечутся и не знают, что делать. Вроде должны вводить санкции, но ЕС этого не делает. Они сейчас делают политическую имитацию, то есть цирк. Заявляют о том, что уйдут в отставку, но никуда они не уйдут. Потому что как президент, так и теперешнее правительство находятся в одном политическом проекте, который двигается из-за океана, – высказался он.
Фото: eadaily.com