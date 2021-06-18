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  2. Лавров: возвращение послов России и США – это жест важный, но символический

Лавров: возвращение послов России и США – это жест важный, но символический

Решение о возвращении послов России и США, которое было принято по итогам встречи Владимира Путина и Джо Байдена, – это жест важный, но символический. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, информирует БЕЛТА.


"Возвращение послов  – это, конечно, прежде всего жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговор с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов", – обозначил он. 

Министр добавил, что возвращение послов позволит создать условия, чтобы "начать разговаривать о тех завалах, которые создали американцы". 

"После того, как в 2016 году, разозлившись на результаты выборов, президент Обама отобрал у нас шесть объектов собственности, на которые до сих в нарушение всех дипломатических конвенций, американских законов нас даже не пускают посмотреть, что там происходит. И потом состоялась высылка порциями многих наших сотрудников. Мы, конечно, зеркально отвечали", – рассказал  дипломат.

Сергей Лавров считает, что все проблемы можно решить, только если стороны будут действовать синхронно.

Фото: архив БЕЛТА
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