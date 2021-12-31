Коваленко: почти миллион белорусов высказались о будущей Конституции

Об этом в интервью Первому Национальному каналу Белорусского радио рассказал начальник Главного государственно-правового управления Администрации Президента Евгений Коваленко.
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– В общей сложности отклики и другие суждения мы получили от примерно одного миллиона белорусов. Эта работа продолжается и в настоящее время. Напомню, с понедельника 27 декабря 2021-го проект был вынесен на всенародное обсуждение, – отметил он.
Гость эфира высказался о внесенных изменениях:
– Важно отметить, что в жизни ничего не стоит на месте. Опыт многих стран показывает, что Основной Закон нуждается в периодическом совершенствовании. Для суверенной Беларуси вопрос изменения Конституции – это тоже результат эволюционного развития. За последние несколько десятилетий наша страна достигла многого, нам есть чем гордиться. Поэтому цель конституционных изменений – закрепить и упрочить достижения белорусской государственности, создать условия для дальнейшего движения нашей страны вперед. И существующие положения Конституции, и предложения по ее совершенствованию не только определяют направления развития государства на многие годы вперед, но и затрагивают интересы каждого гражданина, – добавил Коваленко.
Он также подчеркнул, что работа над проектом на всех этапах велась с привлечением широкой общественности.
– Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость советоваться с народом при решении стратегических задач. Только народ может определять будущее своей страны. По сути, любая Конституция – выражение суверенной воли народа, – обобщил он.