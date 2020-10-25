﻿﻿﻿Гороскоп на 27 октября





Овен



День благоприятен для любых начинаний. Даже если возникнут проблемы, Вы немедленно получите помощь, причем она придет оттуда, откуда Вы ее не ждали. Спорные вопросы старайтесь решать без крика и конфликтов. Наступило удачное время для новых знакомств, которые окажутся очень кстати.

Телец

На сегодня постарайтесь составить себе график дел и придерживаться его. В противном случае существует большая вероятность того, что Вы сами создадите неразбериху, так как станете браться за все сразу. Постарайтесь не нервничать по пустякам. Больше времени проводите в компании приятных Вам людей и желательно на свежем воздухе.

Близнецы

На протяжении всего дня Вы будете подвержены приступам гнева и раздражительности. Но повышенная агрессивность с Вашей стороны может помешать осуществлению планов. Из-за своей несдержанности Вы способны оттолкнуть людей. Если все же не сможете контролировать эмоции, то звезды советуют вам побыть в одиночестве.

Рак

Наступило время энергичных дел. Стоит заняться не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат вопросами и проблемами. Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений.

Лев

Наиболее благоприятное время для разного рода начинаний. Любое дело приобретает дополнительный импульс и энергетику для своего развития. В медицинском плане день несколько негативный, поскольку возможно обострение хронических болезней.

Дева

За все, к чему Вы стремитесь, сейчас нужно будет бороться. Постарайтесь воздержаться от крупных покупок. Это может больно ударить по вашему кошельку, а в долги в данный момент залезать не стоит. Зато день благоприятен для всего, что связано с личной жизнью. Будьте готовы к приятным сюрпризам.

Весы

У Вас есть шанс этот день провести довольно удачно, но при условии, что встреч с начальством Вы будете избегать. Пусть профессиональные дела несколько отступят на второй план, а Вы лучше займитесь тем, что доставляет Вам эмоциональный комфорт. В личной жизни все будет хорошо, но постарайтесь не отказывать дорогому человеку в его маленьких прихотях.

Скорпион

Сегодня Вас в большей степени будут интересовать дела личного характера. Но очень многое зависит от того, какую позицию Вы займете. Сейчас нужно быть более терпимыми к окружающим людям и не навязывать своего мнения. Смирите гордыню, и в целом день обещает пройти самым замечательным образом.

Стрелец

В этот день все будет спориться. Если у Вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят Вам немало приятных минут. А одиноких представителей данного знака, вполне вероятно, ожидает новое знакомство. Только будьте внимательны и постарайтесь не упустить свой шанс.

Козерог

Никаких серьезных ошибок или просчетов Вы сейчас не допустите. Однако не нужно доверять всему услышанному, а тем более обещаниям людей, которых Вы знаете недостаточно хорошо. Возможно, сейчас вас хотят обмануть или просто пустить пыль в глаза. Будьте начеку.

Водолей

Данный день вполне благоприятный. Единственной негативный момент – вы можете либо быстро утомляться, либо просто испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя излишними физическими нагрузками. Не отказывайте себе в развлечениях. Положительные эмоции сейчас Вам не помешают.

Рыбы

Этот день может сложиться для Вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Но перед тем как приступить к активным действиям, сначала выработайте четкий план, так как есть вероятность того, что свои усилия Вы направите не туда, куда нужно.

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