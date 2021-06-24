В эти выходные запланированы работы по укладке асфальтобетонного покрытия по ул. Бобруйской от ул. Ульяновской до ул. Ленинградской. По этой причине 26 и 27 июня будут некоторые изменения в движении транспорта, сообщает Минск-Новости со ссылкой на УП "Столичный транспорт и связь".
Так, остановка общественного транспорта "Вокзал" будет перенесена на пятьдесят метров вперед.
Фото из архива БЕЛТА
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Движение транспорта на участке ул. Бобруйской в Минске временно изменится в выходные
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