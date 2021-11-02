Доктор Комаровский поделился советами, как правильно собирать ребенка на улицу при холодной погоде

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что простуда у детей часто наступает не от переохлаждения, а от повышенной потливости при нахождении на улице.
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Медик рассказал, как нужно одевать ребенка в холодное время года. Он советует придерживаться минимума:
– Если без какой-либо "телогреечки" можно обойтись, сделайте это. Выработайте у ребенка привычку одеваться самостоятельно. Пусть он сам выбирает количество вещей. Простуды чаще возникают не от переохлаждения, а от повышенной потливости, обусловленной избытком одежды, – написал врач в новой публикации на своей странице в Instagram.
Комаровский опроверг миф о том, что от хождения без шапки может развиваться менингит:
– Это типичный пример народной сказки. Менингит – острая инфекционная болезнь. В 99% случаев она вызывается микробом, который называется менингококк, – пояснил он.
В подавляющем большинстве случаев, как считает врач, ребенок говорит "мне холодно" по вине родителей.
– Надеть на него три шубы и болтать с подружками или друзьями намного проще, чем гулять активно, – обратил внимание медик.
Самое главное, по словам Комаровского, – это понять, что обмен веществ сопровождается выделением тепла.
– Обмен веществ у детей протекает в несколько раз эффективнее, чем у взрослых. Следовательно, в единицу времени ребенок вырабатывает тепла больше, чем взрослый. То есть там, где взрослому нормально, ребенку прохладно, и наоборот, – объяснил он.