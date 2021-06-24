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Беларусь и Россия актуализируют сотрудничество в сфере международной безопасности

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович 24 июня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Евгением Лукьяновым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госсекретариат Совбеза.


–Стороны обменялись мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности, уделили внимание элементам подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил двух государств "Запад-2021". Остановились на вопросах, связанных с отменой ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу, в целом обсудили перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства Беларуси и России, – пояснили в ведомстве.


Стороны подтвердили сохранение курса стратегического партнерства, укрепления контактов и развития совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.




Фото:  БЕЛТА
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