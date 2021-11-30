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  2. Беларусь и МАГАТЭ подпишут программу сотрудничества на 2022–2027 годы

Беларусь и МАГАТЭ подпишут программу сотрудничества на 2022–2027 годы

Об этом договорились заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и заместитель Генерального директора, директор департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Хуа Лю во время совместной встречи, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


30 ноября 2021 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с заместителем Генерального директора, директором департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Хуа Лю.

Стороны подчеркнули, что программа технического сотрудничества МАГАТЭ является действенным механизмом распространения передового опыта, технической и экспертной поддержки государств в мирном использовании ядерных технологий, а также констатировали активное участие Беларуси в данной программе.


Алейник поблагодарил Агентство за поддержку по укреплению потенциала медицинских учреждений страны в реагировании на пандемию и борьбе с онкологическими заболеваниями.

В ходе встречи была также достигнута договоренность о подписании в ближайшее время рамочной программы сотрудничества между Беларусью и МАГАТЭ на 2022–2027 годы. 

Фото: пресс-служба МИД Беларуси
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