Беларусь и МАГАТЭ подпишут программу сотрудничества на 2022–2027 годы

30 ноября 2021 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с заместителем Генерального директора, директором департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Хуа Лю.Стороны подчеркнули, что программа технического сотрудничества МАГАТЭ является действенным механизмом распространения передового опыта, технической и экспертной поддержки государств в мирном использовании ядерных технологий, а также констатировали активное участие Беларуси в данной программе.Алейник поблагодарил Агентство за поддержку по укреплению потенциала медицинских учреждений страны в реагировании на пандемию и борьбе с онкологическими заболеваниями.В ходе встречи была также достигнута договоренность о подписании в ближайшее время рамочной программы сотрудничества между Беларусью и МАГАТЭ на 2022–2027 годы.Фото: пресс-служба МИД Беларуси