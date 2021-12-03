Беларусь заявляет о важности развития Европы на принципах недискриминации и равенства для всех государств

В ходе пленарной сессии саммита Алейник выступил за дальнейшее укрепление роли ЦЕИ как площадки для диалога и развития регионального сотрудничества, расширение контактов между странами-членами посредством укрепления транспортных связей, гармонизации торговых процедур, упрощения транзита, а также продвижения энергетической и цифровой взаимосвязанности.Заместитель министра иностранных дел призвал усилить экономическое измерение ЦЕИ, развивать партнерство с другими международными организациями. Подчеркнута важная роль, которую Инициатива могла бы сыграть в сопряжении интеграционных процессов на Европейском континенте. Отмечена также необходимость наращивания сотрудничества в области науки и технологий.Глава белорусской делегации акцентировал важность развития Европы после пандемии COVID-19 на принципах недискриминации, равных возможностей для всех государств, уважения их суверенитета и независимости, отказа от разделения искусственными стенами и барьерами, избавления от рудиментарных методов давления на других, таких как санкции и ограничения, которые противоречат международному праву. Подчеркнуто, что такие меры, особенно экономического характера, нарушают право государств и народов на развитие, а также расширяют разрыв между странами Запада и Востока. Акцентирована потенциально важная роль ЦЕИ в стабилизации ситуации, налаживании мостов и укреплении доверия между странами Большой Европы.В рамках саммита состоялась встреча главы белорусской делегации с Генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и ЦЕИ.Фото пресс-службы МИД Беларуси