Зюганов уверен, что богатейший политический опыт Лукашенко поможет вести Беларусь верным курсом

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БЕЛТА

, – говорится в телеграмме., – отметил Геннадий Зюганов.Он выразил уверенность, что богатейший политический и управленческий опыт Александра Лукашенко поможет вести Беларусь верным курсом развития, благополучия, дружбы и единства, укрепления единого Союзного государства славянских народов.Геннадий Зюганов также пожелал счастья и процветания народу братской Беларуси.