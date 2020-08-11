Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Российской Федерации, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщает БЕЛТА.
Фото: архив БЕЛТА
"Это не просто Ваша победа – это победа мудрости и здравого смысла белорусского народа над злобой и авантюризмом деструктивных сил, победа творчества и созидания над силами зла и разрушения", – говорится в телеграмме.
"Ад добрага лепшага не шукаюць" – эта пословица понятна и в России, и в Беларуси. И понятен выбор народа братской республики: годами работы на благо своей страны Вы заслужили доверие и авторитет", – отметил Геннадий Зюганов.
Он выразил уверенность, что богатейший политический и управленческий опыт Александра Лукашенко поможет вести Беларусь верным курсом развития, благополучия, дружбы и единства, укрепления единого Союзного государства славянских народов.
Геннадий Зюганов также пожелал счастья и процветания народу братской Беларуси.
Опубликовано:
2015
Зюганов уверен, что богатейший политический опыт Лукашенко поможет вести Беларусь верным курсом
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