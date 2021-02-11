К 130-летию со дня рождения Максима Богдановича Национальная библиотека издала каталог, объединяющий все автографы поэта

К 130-летию со дня рождения Максима Богдановича Национальная библиотека издала каталог «Аўтографы Максіма Багдановіча», объединяющий все автографы поэта.
Так, в разделе «Дароўныя надпісы» можно увидеть автограф, помещенный на титульной странице сборника «Вянок». Сама книга хранится в фондах Национальной библиотеки, рассказывают ее сотрудники:
– В 1914 году в Ярославле Максим Богданович подписал эту книгу для своего друга Николая Какуева. В гимназический период жизни поэт провел много времени в доме семьи Какуевых и дружил с братьями Рафаилом и Николаем, а также их сестрами Варварой и Анной. К последней Богданович испытывал сильные чувства, посвятил ей поэтический цикл «Мадонны», а также многие стихотворения. Некоторые исследователи даже полагают, что именно любовь к Анне вдохновила поэта на написание прекрасного «Раманса», который читатели знают по первой строчке «Зорка Венера ўзышла над зямлёю...».
Об истории этого экземпляра «Вянка» известно из воспоминаний библиографа Нины Ватаци. Ее заметки также можно найти в каталоге: «В 1971 году Министерство культуры БССР получило письмо из Ленинграда от Николая Лилеева, сына Анны Какуевой, который сообщал, что у него имеется экземпляр книги Максима Богдановича «Вянок» с автографом поэта. Николай предложил отдать его на родину поэта».
Издание, уверены в библиотеке, будет востребовано не только исследователями: школьники и студенты также с удовольствием почитают рукописные тексты классика белорусской литературы. Наверняка взволнует новинка и любителей поэзии Богдановича: на страницах каталога можно рассмотреть аккуратный каллиграфический почерк любимого автора.
Тираж каталога небольшой, поэтому бумажный вариант сразу станет библиографическим раритетом. Электронную версию можно найти на сайте Национальной библиотеки.
leonovich@sb.by
Фото БЕЛТА