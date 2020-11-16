Житель Жабинки самостоятельно продлил себе больничный

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32-летний гражданин обратился к врачу с жалобами на плохое самочувствие. В поликлинике ему открыли больничный лист. Через несколько дней на повторном приеме гражданину закрыли больничный. Однако на работе дата закрытия больничного вызвала сомнение.рассказала:Приговором суда Жабинковского района гражданин признан виновным в подделке официального документа. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.