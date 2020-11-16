В Жабинке мужчина самостоятельно продлил себе больничный лист.
Фото из архива.
32-летний гражданин обратился к врачу с жалобами на плохое самочувствие. В поликлинике ему открыли больничный лист. Через несколько дней на повторном приеме гражданину закрыли больничный. Однако на работе дата закрытия больничного вызвала сомнение.
Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:
–Милиция изъяла больничный лист и направила его для проведения технической экспертизы документов в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Исследованию подлежала цифра «4» в записи «04.08.20», расположенная в графе «Приступить к работе». Согласно выводам эксперта в первоначальное содержание записи «01.08.20» были внесены изменения путем дорисовки штрихов, вследствие которых она читалась как «04.08.20». Мужчина пояснил, что в начале рабочей недели неважно себя почувствовал снова и, чтобы повторно не обращаться в поликлинику, решил продлить больничный самостоятельно.
Приговором суда Жабинковского района гражданин признан виновным в подделке официального документа. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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Житель Жабинки самостоятельно продлил себе больничный
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК