Женщины чаще мужчин страдают метеозависимостью

Женщины чаще мужчин страдают от метеозависимости – крайней чувствительности к перепадам погоды. При этом больше всего подвержены метеозависимости молодые девушки и женщины за 60.





Метеозависимостью страдают, как правило, люди, у которых больные суставы, имеется вегетососудистая дистония, отметила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. А вегетососудистая дистония свойственна как раз молодым девушкам (до 24 лет) и людям старше шестидесяти, заявила эксперт.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, психотерапевт Евгений Фомин считает, что кроме физических особенностей организма причиной метеозависимости может являться привитая с детства установка – в плохую погоду у человека ухудшается самочувствие, передает РИА.

"Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше", – утверждает Фомин.

Бороться с метеозависимостью необходимо с помощью терапии, также эксперты советуют спорт и крепкий сон.

"Нужно обязательно проходить терапевтическое лечение, которое назначено врачом», – советует Лапа. Есть профилактическая "скорая помощь" – сосудорасширяющие, разжижающие кровь препараты.

Будет полезен отдых, а также крепкий сладкий чай – это быстрое питание для сосудов и восстановление их тонуса, подытожила эксперт.

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