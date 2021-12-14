За январь – октябрь значительно вырос экспорт муки и круп

За десять месяцев организациями хлебопродуктов экспортировано 59 тысяч тонн ржаной муки на 10,9 миллиона долларов, что в стоимостном выражении в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Пшеничной муки за рубеж поставлено 9,8 тысячи тонн на 2,3 миллиона долларов, или в 1,6 раза больше. Крупы в ассортименте – 12,7 тысячи тонн на сумму 3,9 миллиона долларов (темп 112,7%).

Ассортимент мукомольно-крупяной продукции, производимой организациями хлебопродуктов, насчитывает свыше 180 наименований. Расширение перечня товаров идет за счет освоения производства сухих полуфабрикатов быстрого приготовления для домашней выпечки блинчиков, пиццы, пирогов, кексов, хлебов, а также продукции оздоровительного питания – клетчатки, отрубей, хлопьев и каш быстрого приготовления и не требующих варки, в том числе с добавлением сухофруктов, сублимированных ягод, орехов и семян подсолнечника.

Производство муки и крупы осуществляется только из зерна, выращиваемого в республике. Из урожая 2021 года для республиканских государственных нужд заготовлено 819 тысяч тонн продовольственного зерна, в том числе пшеницы – 480 тысяч тонн, ржи – 260,5 тысячи тонн, овса – 41,2 тысячи тонн, ячменя – 25,8 тысячи тонн, гречихи – 10,6 тысячи тонн, проса – 1,1 тысячи тонн. Указанные объемы заготовленного зерна позволят обеспечить внутренний рынок мукомольно-крупяной продукции до урожая 2022 года.

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