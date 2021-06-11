За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187. Такой статистикой поделились в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 403 845 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 396 650 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2958 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 16 999 тестов. Всего в стране проведен 6 500 351 тест.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187
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