За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 403 845 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 396 650 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2958 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 16 999 тестов. Всего в стране проведен 6 500 351 тест.