За неделю в Беларуси утонули 30 человек, большинство – в выходные

Большая часть происшествий приходится на Могилевскую (10) и Витебскую (6) области. Среди погибших есть четверо детей. Сейчас следователи и эксперты устанавливают все подробности и обстоятельства трагедий.Спасатели МЧС и ОСВОД напоминают: купание в неустановленных местах может обернуться трагедией. Даже в небольших количествах не стоит употреблять алкоголь во время отдыха на водоемах. Родителей призывают внимательно следить за детьми, не оставлять их без присмотра. Если вы заметили, что кто-то тонет, нужно немедленно позвонить по номерам 101 или 112.