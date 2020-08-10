Взрыв неустановленного устройства в Минске – есть жертва

10 августа около 23:00 в ходе беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, пишет БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram- канал МВД Беларуси.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.