Выставка антикварных елочных игрушек откроется в Национальном историческом музее

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В экспозицию войдут елочные украшения и новогодние открытки, выпущенные в период с 1940 по 1980 года., – рассказали организаторы.На выставке также можно посмотреть на коллекцию бобруйчанки Галины Жук. В экспозиции будут представлены более 700 елочных игрушек., – добавили в музее.Вторая часть проекта посвящена праздничным открыткам. Организаторы обращают внимание на то, что в прошлом веке каждое торжественное событие проходило с использованием данного атрибута. Увидеть новогодние открытки пятидесятилетней давности и прочесть желания людей на них посетители смогут уже 5 декабря на выставке., – добавили в музее.