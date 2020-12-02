Посетить выставку антикварной елочной игрушки из частной коллекции Галины Жук "В гостях у сказки" можно уже 5 декабря в филиале Национального исторического музея Беларуси – Доме-музее I съезда РСДРП, информирует БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
В экспозицию войдут елочные украшения и новогодние открытки, выпущенные в период с 1940 по 1980 года.
– Выставка поможет посетителям окунуться в атмосферу радости, предчувствия чуда и легкой ностальгии по детству, которой были наполнены белорусские дома прошлого века, – рассказали организаторы.
На выставке также можно посмотреть на коллекцию бобруйчанки Галины Жук. В экспозиции будут представлены более 700 елочных игрушек.
– Среди экспонатов – верхушки, шары, домики, грибочки, фонарики, бусы, светофоры, матрешки. Есть в коллекции и сказочные персонажи, которые сделаны в разных техниках и из различных материалов. А уникальные праздничные маски расскажут гостям музея свои истории, – добавили в музее.
Вторая часть проекта посвящена праздничным открыткам. Организаторы обращают внимание на то, что в прошлом веке каждое торжественное событие проходило с использованием данного атрибута. Увидеть новогодние открытки пятидесятилетней давности и прочесть желания людей на них посетители смогут уже 5 декабря на выставке.
– В эти праздничные дни не упустите возможности окунуться в атмосферу праздника и красочного разнообразия, которые познакомят вас с тем, как украшали главное новогоднее дерево в ХХ веке, подарят неповторимое чувство радости и восторга, – добавили в музее.
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Выставка антикварных елочных игрушек откроется в Национальном историческом музее
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Фото: Евгений КОЛЧЕВ